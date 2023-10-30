Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


30 Ekim 2023 22:03
Hayale dair

Hayallerimiz olmadan yaşayamayız. Kısaca hayalin ne?

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