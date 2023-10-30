Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


30 Ekim 2023 22:27
GSB de Yurt Yönetim Memuruyum ama Mühendislik mezunuyum

Arkadaşlar merak ettiğim bir konu var. Bazı illerde Yurt yönetim memurlarına bilgisayar sertifikasına sahip olanlardan VHKİ olmaları için dilekçe istenmiş ve VHKİ unvanı verilmiş.Ben Bilgisayar Mühendisiyim ve maalesef kendi bölümümden atanamadım 5 yıldır çalışıyorum. Sorum şu Bilgisayar sertifikasına sahip olan birine sadece bu sertifikaya dayanarak VHKİ unvanı veriliyorsa benim VHKİ olmam mümkün müdür? Kuruma bu yönde bir dilekçe verirsem kabul edilir mi?

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