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Editörler : enginkrtpalex 10


30 Ekim 2023 22:55
Süper Lig Tahmin Yarışması 11. Hafta

Maç Başlangıcı : 3 Kasım 2023 Saat: 20:00

Galatasaray-Kasımpaşa

İstanbul-Pendik

Samsun-Hatay

Fenerbahçe-Trabzon

Sivas-Adana demir

Konya-Karagümrük

Başakşehir-Ankaragücü

Antalya-Beşiktaş

Kayseri-Alanya

Gaziantep-Rize

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Süper Lig Tahmin Yarışması 10. Hafta

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