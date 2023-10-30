Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ekim 2023 23:09
mebbis ajanda sorunu
Mebbis ajanda için aktivasyon kodu alamıyorum. Bu sorunu yaşayan var mı aranızda

mhmet22
Aday Memur
30 Ekim 2023 23:24

Yok


Ahmet Kaleli
Şef
31 Ekim 2023 00:36

sim kartın yeni olması ile alakalı olabilir, nasıl onaylatılır bilmiyorum

Toplam 2 mesaj

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