Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2023 23:54
112 istasyon sorumlusu
arkadaşlar iyi çalışmalar. istasyonda yeterli sayıda paremedik olması durumunda att istasyon, depo veya kalite sorumlusu olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

görevlendirmene zamannn bu alımlar belli olacakkkücretsiz izinde kademe ilerlemesi Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Radyolojide fazla saat çalışmakPratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 Tlatama banka promosyon Tayin sonrasi tekrar tayinengelli raporuASM hemşire

Sözlük

düdüklü çaydanlık 1 ve bando hala matildanın valsini çalıyordu 1 alasya 1 mauro icardi 1 maddi imkansızlık 1 gheorghe hagi 2 sürreal 1 pastil 2 paylaş benimle 2 Moğolistan 2

Son Haberler

Taşınan okulların kantinleri yeni taşınılan binaya taşınır mı?31 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıKaskoda %30 İndirim Fırsatı!Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındıABD'den, NATO'nun güçlendirilmesi adına Türkiye ile çalışmaya devam edileceği mesajı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce