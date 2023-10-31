Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


31 Ekim 2023 00:03
MEB'de Kadrolu Matematik Öğretmenliği mi yoksa Dr. Öğretim Üyesi olmak mı?

Arkadaşlar merhaba, Milli Eğitim Bakanlığında 16 yıldır Matematik öğretmenliği yapıyorum. 2021 yılında eğitim bilimleri Eğitim Yönetimi bölümünde doktoramı bitirdim. Fırsat olursa devlet üniversitesinde Dr. Öğretim üyesi olarak görev almak istiyorum. Ancak değişen doçentlik şartları, üniversitelerin kendilerine göre belirlediği yeniden atanma şartları vs. aklımı karıştırıyor. Sizce bu şartlarda MEB'i bırakıp üniversiteye geçilmesi ne kadar mantıklı ?

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