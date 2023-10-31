4/B sözleşmeli eş durumu ataması

Eşim 4/B sözleşmeli olarak atandı. 23 ekimde dilekçe ile eş durumundan atama istedim fakat sisteme düşmedi henüz bundan sonraki süreçte ne yapmalıyım benzer durumda olanlar varmı benim gibi

Eşim 4/B sözleşmeli olarak atandı. 23 ekimde dilekçe ile eş durumundan atama istedim fakat sisteme düşmedi henüz bundan sonraki süreçte ne yapmalıyım benzer durumda olanlar varmı benim gibi