Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


31 Ekim 2023 01:35
SÖZLEŞME YERİNE DAİMİ KADRO

Biz doktor öğretim üyesi kadrosunda çalışan akademisyenleriz. yeniden atanma için şart koşulan kriterler her geçen gün ciddi sıkıntılar yaratmaya başladığı gibi, akademik çalışma motivasyonumuzu ve yaşam standartlarımızı da olumsuz etkilemektedir. belirlenen ölçütler, belirlenen atama (1 veya 2 veya 4 yıl) süresiyle uyumlu olmamakla beraber istenilen şartlar da bu süre içerisinde ifa edilemeyecek aşama gelmeye başlamıştır. daha nitelikli akademik çalışmalar yapmak ve daha huzurlu şartlara sahip olabilmek için sözleşme yerine daimi kadro istiyoruz. üstelik bunun devlet hazinesinde oluşturabilecek bir yük bulunmamaktadır. profesörler ve doçentlerle aynı işleri yapmamıza rağmen biz 1, 2 veya 4 yıl ile sınırlandırılan sözleşmelere tabi tutuluyoruz. yeniden atanma kriterlerinin ağırlığı altında eziliyoruz. gelecek kaygısı yaşıyoruz. bu yüzden, yaşam ve akademik çalışma standartlarında ciddi sıkıntılar çekiyoruz. biz doktor öğretim üyeleri için daimi kadro düzenlemesinin yapılmasını talep ediyoruz.

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