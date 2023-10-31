Mobbing nedeniyle tayin talebi dilekçesi örneğine ihtiyacım var...

Öncelikle merhaba. Bulunduğunuz kurumda bu dilekçeyi yazıp göndermek istediğinizde size mobbing uygulayan kişinin haberi olacak kişi ismi ya da ünvanı geçirmemenizi öneriyorum. Çözüm bulacağınızı nakilinizin gerçekleşeceğini de düşünmüyorum. Ortada ciddi bir mobbing durumu varsa nakilden önce bu durumu mobbingi uygulayan kişi ile konuşarak çözmenizi çözüm bulunmaz ise sıralı amirlerinize durumu anlatarak çözüm bulmanızı(C.i.k savcısına kadar), o da olmazsa şikayet yoluna başvurmanız sizin açınızdan daha iyi olur. Mobbingden kastınız nedir? Konuyu biraz daha detaylandırabilir misiniz? Bu dilekçeyi yazmanız sizin hakkınızda iyi olmayabilir. Size bu mobbingi yapan bir üst amiriniz i.k.b.m olsa siz bu dilekçeyi yazıp nakil gitmek isteseniz bu durumdan kurum müdürleri rahatsız olur mobbing unutulur sizin problemli bir personel olduğunuz düşünülür.