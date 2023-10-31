Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
31 Ekim 2023 10:37
28 kasım sonrası 3+1 kanunlaştımı

merhabalar 28 kasım öncesi kadroya gecti ancak sonrası için artık 3+1 modeli olacak diye söylendi bu yürürlüğe geçtimi yanı 3+1 miyiz kanunlaştı ise yazılı olarak yardımcı olabilir misiniz

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Sözlük

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