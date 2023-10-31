Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ekim 2023 10:44
memur emeklisi koca vefat edince eşi ne kadar maaş alır

yüzde kaçı kesilir acaba halamız var bir tane yanımızda kalıyor evi kira 8 bin kira ödemek zorunda eşi vefat etti dedemin de başka dul kızı yok şu dedem de ssk emeklisi idi babannem kendi maaşı da olduğu için dedemin maaşının yarısını alıyor onu da kendi payına düşeni alabiliyor mu halamız eniştem memur emeklisi idi 12 bin civarı maaş alıyordu kaçı kesilir acaba halam ne kadar alır. dedemin maaşı da 7500 filandı babannem 4 bin civarı bir maaş alıyordu

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