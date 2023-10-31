Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ekim 2023 11:09
Başöğretmenlik süresi kısaltılmalı

5 yılını dolduran uzman olacak ise 10 yılını dolduran başöğretmen olmalı

Uzmanlıkta geçirilen süre şartı kaldırılmalı


memurolm
Genel Müdür
31 Ekim 2023 11:10

30 yılı dolduranla 10 yılı dolduranın farkı ne olacak yeni kademe mi ekliceksiniz


Frambuazlıpasta
Aday Memur
31 Ekim 2023 11:12

Bir farkı olması mı gerekiyor? Şimdiye kadar darkı mı vardı?

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