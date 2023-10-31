KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


31 Ekim 2023 11:12
Kadrolu KPSS

Arkadaşlar kadrolu memur yeni kpss puanı ile başka bir kuruma atanabilir mi?

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