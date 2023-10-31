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Editörler : Lanet


31 Ekim 2023 11:18
Excalibur FC 24 CUP

Casper'ın düzenlediği FC 24 turnuvasını duymuşsunuzdur. Intel de Excalibur FC 24 CUP tarafına destek verdi turnuvada. Excalibur bu turnuvaları düzenli olarak organize ediyor, seneye bende katılmayı düşünüyorum. Bu turnuvaların bir güzel yanı da futbol ve espor sevenlerin bir araya gelmesine ve tanışmasına olanak sağlıyor. Ödüller ise şu şekilde; 1. ye Excalibur G870, 2.ye G770 3.ye de Excalibur aksesuarları. Ben tüm turnuvayı twich üzerinden takip ettim. Final karşılaşmasında Galatasaray-Fenerbahçe espor derbisinde, büyük finalin galibi ve birincilik ödülünün sahibi, 3-0'lık skorla Galatasaray Espor takımından Kaan Tüzün oldu.

EXCALIBUR FC 24 CUP Turnuvası ödüllerini ve detaylı bilgi için link bırakıyorum :)

https://www.casper.com.tr/kampanyalar/excalibur-fc-24-cup-basliyor

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