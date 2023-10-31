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Editörler : Lanet


31 Ekim 2023 11:46
Büyüyünce ne olacaksın - Güzel bir şiir

Büyüyünce Ne Olacaksın

...

Büyüyünce ne olacaksın sorusuna

Çocuğun verdiği cevaba hayranım

''Eziyet, dert, çile, yük, bela...''

...

Hep hayalimiz yerine gelmiyor tabi

Kimi tutturuyor hayalini, oluyor

Oluyor da doktor, oluyor mühendis

Kimi ölüyor da gidip, imansız ölüyor

Hep hayalimiz olmuyor, imanlı ölüm

Hep isteriz de oluyor sınav oluyor

...

Büyüyünce ne olacaksın çocuğum?

Ebubekir gibi sadık olacağım, dedeciğim

Ömer gibi adaletli olacağım, dedeciğim

Ali gibi dost olacağım, dedeciğim

Osman gibi hayalı olacağım, dedeciğim

Peygamber varisi var ya işte o var ya

Şeyh olan, ona dost olacağım dedeciğim.

...

Hani Kahta Menzil köyünde Şeyh var ya

Şeyh var ya, ona dost olacağım dedeciğim.

...

Barış Sağlam

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