Büyüyünce ne olacaksın - Güzel bir şiir

Büyüyünce Ne Olacaksın
...
Büyüyünce ne olacaksın sorusuna
Çocuğun verdiği cevaba hayranım
''Eziyet, dert, çile, yük, bela...''
...
Hep hayalimiz yerine gelmiyor tabi
Kimi tutturuyor hayalini, oluyor
Oluyor da doktor, oluyor mühendis
Kimi ölüyor da gidip, imansız ölüyor
Hep hayalimiz olmuyor, imanlı ölüm
Hep isteriz de oluyor sınav oluyor
...
Büyüyünce ne olacaksın çocuğum?
Ebubekir gibi sadık olacağım, dedeciğim
Ömer gibi adaletli olacağım, dedeciğim
Ali gibi dost olacağım, dedeciğim
Osman gibi hayalı olacağım, dedeciğim
Peygamber varisi var ya işte o var ya
Şeyh olan, ona dost olacağım dedeciğim.
...
Hani Kahta Menzil köyünde Şeyh var ya
Şeyh var ya, ona dost olacağım dedeciğim.
...
Barış Sağlam
Büyüyünce Ne Olacaksın
...
Büyüyünce ne olacaksın sorusuna
Çocuğun verdiği cevaba hayranım
''Eziyet, dert, çile, yük, bela...''
...
Hep hayalimiz yerine gelmiyor tabi
Kimi tutturuyor hayalini, oluyor
Oluyor da doktor, oluyor mühendis
Kimi ölüyor da gidip, imansız ölüyor
Hep hayalimiz olmuyor, imanlı ölüm
Hep isteriz de oluyor sınav oluyor
...
Büyüyünce ne olacaksın çocuğum?
Ebubekir gibi sadık olacağım, dedeciğim
Ömer gibi adaletli olacağım, dedeciğim
Ali gibi dost olacağım, dedeciğim
Osman gibi hayalı olacağım, dedeciğim
Peygamber varisi var ya işte o var ya
Şeyh olan, ona dost olacağım dedeciğim.
...
Hani Kahta Menzil köyünde Şeyh var ya
Şeyh var ya, ona dost olacağım dedeciğim.
...
Barış Sağlam