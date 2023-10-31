Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2023 11:51
GSB Büro Personeli Neden Çağırılmıyor

GSB bu yıl içinde yaptığı Büro Personeli alımı için asil yerleşenlerin %90 ı evrak teslimi bitiş tarihini takip eden hafta çağırılırken kalan %10 neden henüz çağrılmıyor. Bilgisi olan varsa paylaşırsanız sevinirim.


Egm3316
Aday Memur
31 Ekim 2023 13:31
hangi il

büyük mavi
Aday Memur
31 Ekim 2023 14:38

kayseri

Egm3316, 2 saat önce
hangi il

Egm3316
Aday Memur
31 Ekim 2023 14:57
siz bir kurumla göşün derim Kayseri de başlayan büro personelleri mevcut hocam
büyük mavi, 46 dk. önce

kayseri


büyük mavi
Aday Memur
31 Ekim 2023 15:07

İl müdürlüğüne ulaştığımızda bakanlıkta olduğu söyleniyor ötesi hakkında bilgi edinemiyoruz

Egm3316, 27 dk. önce
siz bir kurumla göşün derim Kayseri de başlayan büro personelleri mevcut hocam
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