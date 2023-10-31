Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Ekim 2023 13:01
TMO Muhasebeci Maaşı
Arkadaşlar merhaba önümüzdeki merkezi alımlarda TMO düşünüyorum Muhasebeci olarak atanacağım inşallah. Maaş durumu ve çalışma şartları hakkında bilgi verebilir misiniz?

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