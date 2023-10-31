2023-2024 Sezonu Lig Yarışı : Fenerbahçe vs Hakem Çetesi

Artık her hafta bir takımın bariz bir şekilde ittirilerek maç kazandırılmasına, açık ve net kartların verilmemesine tanıklık etmekten gına geldi.

Bir takıma bunlar yapıldığı gibi Fenerbahçeye ise tam tersi verilmesi gereken net penaltılar verilmiyor, nizami atılan goller dakikalarca inceleniyor. Koskoca Fenerbahçe 2500 kişilik stadda oynadıktan sonra algıcı bit yavrularının e taş gelirse nolur güvenlik açığı var demeye başladığını da gördük. Akıllarınca algı yapıp o statta maç oynattırmayacaklar.

Tff si Mhk sı Pfdk sı , bazı kulüpler hepsi bir olmuş bir takımın şampiyonluğu için çalışıyor.

Fenerbahçe ise futbol oynayarak sahada kazanarak ilerlemeye devam ediyor.

Yolun açık olsun Fenerbahçem ! Ayağınıza taş değmesin. Allah iyi olanlarla beraberdir. Elbet bu kirli düzenleri değişecek ve maskeleri düşüp gerçek güçsüzlükleri ortaya çıkacak..

Allah yardımcınız olsun...