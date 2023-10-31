Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ekim 2023 13:21
yardımcı hizmetli genel idareye amir olabilir mi?

Daire başkanı yardımcı hizmetli ( araları çok iyi özel işlerini falan yapıyor) bir arkadaşı 14 kişilik bir çalışma grubu başına amir olarak görevlendirdi. Herkes gih bu arkadaş yh. Nasıl itiraz ederiz hangi kanun hangi madde

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