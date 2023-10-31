Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ekim 2023 14:04
2023 5 Atamasında Mahkemelik Olanlar

2023 5 atamasında sözleşmeliden kadroya geçiş nedeniyle dava açıp davası sonuçlanan var mıydı?


hadibe2
Aday Memur
31 Ekim 2023 14:55
ne davası açacaklar ki

salih09270
Aday Memur
31 Ekim 2023 15:01

Hocam başka kurumda çalşırken sözleşmeliden kadroya geçiş oldu ve sonrasında bu atamayla da sağlık bakanlığına atanan arkadaşlarımız oldu. Sağlık bakanlığı sözleşmeliden kadroya geçişi fesih olarak görüp atamayı durdurdu bu kararın iptali için açılan dava

hadibe2, 29 dk. önce
ne davası açacaklar ki

hadibe2
Aday Memur
31 Ekim 2023 15:04
ciddi misin ya peki ben geçen sene sağlık bakanlığına atanmıştım sonra kadroya geçtim 2024 kpssye girip tekrardan sözleşmeli olarak sağlık bakanlığına atanabilir miyim sizce
salih09270, 23 dk. önce

Hocam başka kurumda çalşırken sözleşmeliden kadroya geçiş oldu ve sonrasında bu atamayla da sağlık bakanlığına atanan arkadaşlarımız oldu. Sağlık bakanlığı sözleşmeliden kadroya geçişi fesih olarak görüp atamayı durdurdu bu kararın iptali için açılan dava


salih09270
Aday Memur
31 Ekim 2023 15:12

atanırsın sıkıntı olmaz

hadibe2, 20 dk. önce
ciddi misin ya peki ben geçen sene sağlık bakanlığına atanmıştım sonra kadroya geçtim 2024 kpssye girip tekrardan sözleşmeli olarak sağlık bakanlığına atanabilir miyim sizce
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