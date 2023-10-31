Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2023 14:11
KAYIP DOSYA

Merhaba herkese kolay gelsin. Karara çıkmış istinafa gidecek bir dosyamız var. Dosyayı her yeri didik didik aramama rağmen bulamadık. Müdür ise mübaşir sorumludur deyip mübaşire soruşturma açmak istiyor. Biz sorumlu olmayız değil mi? Sonuçta dosyaları mübaşir yerine alıp koyuyor.


MeteHan.1453
Memur
31 Ekim 2023 14:33
Devir kötü!

Nabız Yok
Aday Memur
31 Ekim 2023 14:37
gerçektende devir kötü mübaşiri sorumlu tutup işin içinden sıyrılmaya çalışmak nickine uygun bir şekilde ilerliyorsun, belki sen kaybettin yada bilirkişiye verdin yada başka bir işlem yaptın işin içinden çıkamayınca neden başkasının üstüne sallıyorsunuz ben Katibim ama zoruma gitti bu şekilde söyleminin, o mübaşirin yerinde olsam evrak atmam dosyayı yerine koymam mübaşirin öyle bir görevi de yok ayrıca dosyayı takip etmek sizin sorumluluk alanınızda hoş sorumlu değil sorunlu olarak görünüyorsunuz umarım müdürünüzde aklı başında bir müdürdür size soruşturma açar direk,!

Devir Kötü
Şube Müdürü
31 Ekim 2023 15:18

Bana kızmayın müdür kendi dedi! Adalet neyse o olsun. Soruşturmayı bana açılacaksa bana da açılsın.

Ben bilginiz var mı başınıza geldi mi mahiyetinde sormuştum.

Nabız Yok, 47 dk. önce
gerçektende devir kötü mübaşiri sorumlu tutup işin içinden sıyrılmaya çalışmak nickine uygun bir şekilde ilerliyorsun, belki sen kaybettin yada bilirkişiye verdin yada başka bir işlem yaptın işin içinden çıkamayınca neden başkasının üstüne sallıyorsunuz ben Katibim ama zoruma gitti bu şekilde söyleminin, o mübaşirin yerinde olsam evrak atmam dosyayı yerine koymam mübaşirin öyle bir görevi de yok ayrıca dosyayı takip etmek sizin sorumluluk alanınızda hoş sorumlu değil sorunlu olarak görünüyorsunuz umarım müdürünüzde aklı başında bir müdürdür size soruşturma açar direk,!
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