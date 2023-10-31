KAYIP DOSYA

gerçektende devir kötü mübaşiri sorumlu tutup işin içinden sıyrılmaya çalışmak nickine uygun bir şekilde ilerliyorsun, belki sen kaybettin yada bilirkişiye verdin yada başka bir işlem yaptın işin içinden çıkamayınca neden başkasının üstüne sallıyorsunuz ben Katibim ama zoruma gitti bu şekilde söyleminin, o mübaşirin yerinde olsam evrak atmam dosyayı yerine koymam mübaşirin öyle bir görevi de yok ayrıca dosyayı takip etmek sizin sorumluluk alanınızda hoş sorumlu değil sorunlu olarak görünüyorsunuz umarım müdürünüzde aklı başında bir müdürdür size soruşturma açar direk,!

gerçektende devir kötü mübaşiri sorumlu tutup işin içinden sıyrılmaya çalışmak nickine uygun bir şekilde ilerliyorsun, belki sen kaybettin yada bilirkişiye verdin yada başka bir işlem yaptın işin içinden çıkamayınca neden başkasının üstüne sallıyorsunuz ben Katibim ama zoruma gitti bu şekilde söyleminin, o mübaşirin yerinde olsam evrak atmam dosyayı yerine koymam mübaşirin öyle bir görevi de yok ayrıca dosyayı takip etmek sizin sorumluluk alanınızda hoş sorumlu değil sorunlu olarak görünüyorsunuz umarım müdürünüzde aklı başında bir müdürdür size soruşturma açar direk,!