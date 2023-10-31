İyi günler değerli arkadaşlar haftada 8 saat destek eğitim odası veriyorum bir öğrencime. Okula rahatsızlığından dolayı gelemeyen öğrencime evde eğitim görevi için resen gorevlendirildim haftada 10 saat ona ders vermem isteniyor. Şimdi aklıma takılan şey şu ben destek eğitimden haftada 8 saat ek ders alıyorum zaten evde eğitim içinde alabilirmiyim ek ders. Bilgisi olanlar cevaplarsa şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.

İyi günler değerli arkadaşlar haftada 8 saat destek eğitim odası veriyorum bir öğrencime. Okula rahatsızlığından dolayı gelemeyen öğrencime evde eğitim görevi için resen gorevlendirildim haftada 10 saat ona ders vermem isteniyor. Şimdi aklıma takılan şey şu ben destek eğitimden haftada 8 saat ek ders alıyorum zaten evde eğitim içinde alabilirmiyim ek ders. Bilgisi olanlar cevaplarsa şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.