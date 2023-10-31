Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ekim 2023 14:41
evde eğitim
İyi günler değerli arkadaşlar haftada 8 saat destek eğitim odası veriyorum bir öğrencime. Okula rahatsızlığından dolayı gelemeyen öğrencime evde eğitim görevi için resen gorevlendirildim haftada 10 saat ona ders vermem isteniyor. Şimdi aklıma takılan şey şu ben destek eğitimden haftada 8 saat ek ders alıyorum zaten evde eğitim içinde alabilirmiyim ek ders. Bilgisi olanlar cevaplarsa şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.

Endoplazmik2121
Aday Memur
31 Ekim 2023 15:13
hocam merhaba, toplam haftalık ders saatiniz 30u geçmediği takdirde verebilirsiniz mesela 16 saatiniz vardır 8 destek eğitim etti 24 evde eğitim için sadece 6 saat kalır. 30 saati geçen kısmın ek dersi ödenmez ödense dahi tarafınıza yıllar sonra faiziyle geri ödenecek diye çıkabilir.
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