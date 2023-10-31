Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2023 16:23
hizmet birlestirme
merhabalar 5 yıl özel sektör 1 yıl kamu hizmetini birleştirdim . toplam hizmet 6 yıl görünüyor ama hiç bir şeyde etkisi yokmu. sadece emekli kesenegini mi etkisi var.

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