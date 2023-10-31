KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


31 Ekim 2023 16:24
muvaffaktname
merhaba bir kurumda kadrolu memurken başka bi kurumda üst ünvana geçmek için muvafakatname almak zorunda mıyız vermezlerse ne yapılabilir

Serkan3827
Aday Memur
31 Ekim 2023 16:25
üst unvanda bir pozisyon kazandığımız da
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