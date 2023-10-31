KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ekim 2023 16:27
TSK DIŞ KAYNAK SUBAY SKOLYOZ

Merhaba arkadaşlar bu hafta saglık raporunu tamamladım gibi bir şey ama skolyoz 11 derece çıktı doktorun dedigine görede 10 derece sınırmış olumsuz dedi ama heyete çıktıktan sonra itiraz et hocanın insafına kalır diyor varmı başına gelen yada tavsiyesi olan 1 derece cok üzüldüm

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