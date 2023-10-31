Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ekim 2023 16:36
Becayis hakkım var mı

Seçim öncesi 3+1 sözleşmeliden kadroluya geçtim. Becayis hakkım var mı? İlk atama tarihim 2022 Şubat, kadroya geçtiğim tarih 2023 Mayıs?


hadibe2
Aday Memur
31 Ekim 2023 16:39
yok dostum malesef, 4 yıl doldurman gerekli, neden becayiş istiyorsunuz nereye atanmıştınız
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