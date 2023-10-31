Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


31 Ekim 2023 17:16
TATİL

TatilBudur'da 2.500 TL Bankkart Lira Fırsatıyla bu yaz çok güzel bir tatil yaptık. Muhtemelen diğer yazda bu şekilde tatil yaparız, hem konforlu hem uygun bir tatil

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