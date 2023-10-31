Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ekim 2023 17:22
Süleymancılar Hk.

Zamanında (2012) annem yüzünden süleymancılatın yurduna gittim. 3 gün git-gel yaptım. Onlarda kaydım var mıdır? Varsa ne yapmalıyım, sorun olur mu? Onlarla hiçbir alakam yok. İleride asker olmayı düşünüyorum (yedek). 21 yaşındayım. Sizce sıkıntı olur mu?

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