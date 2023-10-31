Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2023 17:26
genel af
genel af çıkar mı?

iyilikiyidir
Memur
31 Ekim 2023 18:16
inşallah çıkmaz
Toplam 1 mesaj

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