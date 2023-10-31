Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


31 Ekim 2023 18:04
evlilik izni
merhaba arkadaşlar ben atanmayan önce eşimle nikah kıymıştık şimdi de düğünüm var 7 günlük izin hakkımı kullanabiliyor muyum bilgisi olan cevap verirse sevinirim

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