Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Ekim 2023 18:05
icra iadesi
4 bin tl icra dairesine fazladan para kesildi.Borcum bitmişti ama dosya parasini ödeyip kapatmadıgim icin açık gorunuyordu ,buyuzden 4000 tl para kesildi dosyayi kapattim 15 gun oldu para iade edilmedi ne yapmam gerek.İstanbul icra dairesinde para ariyorum acmıyorlar

Enginpol
Aday Memur
31 Ekim 2023 18:35
yapacagin çok basit kutemet8ne gidiyosun kardeş durumu anlatıyor mutemet yazi yaziyor mal müdürlüğüne 15 gün içinde paran iade oluyor okadar aynisjju bendede oldu geri aldım.is mutemet bitiyor onun yazi yazması lazım
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