Sınıf Öğrt. mi Düz Memurluk mu?

Merhabalar sevgiler saygılar herkese umarım iyisinizdir abilerim ablalarım kardeşlerim... Bir durumdan dolayı kafam aşırı karışık ve siz değerli kişilerin fikirlerini merak etmekteyim.

Ygs sınavı zamanı aile baskısı ile sınıf ogrt. okudum. Mesleği istemiyordum ama sağ sol baskısı ve başka elde tutulan bir bölüm gelmediği sebeplerden dolayı okudum. Okul stajı ve gönüllü stajlarda bulundum. Şu an aktif olarak bir etüt merkezinde 3. Sınıflara 5 öğrenci test çözdürüyorum. Fakat hiçbir şekilde mesleğe ısınamıyorum. Çalışma şartları olsun, günümüzdeki öğrenci profili olsun, veliler olsun kimi duyduğum idare ile asılan sorunlar vs. şeyler daha da uzaklaşmam sebep oldu. Bu tür şeyler her meslekte var tabi ama sınıf branşı yorucu ve sorumluluğu yüksek bir branş takdiri edersiniz ki. Derse gir anlat çık gibi bir durum söz konusu olmuyor hele ki 1. Sınıflar için...

Ben de alternatif arayışına girdim ve bu sene de sınav senesi olan düz memurluk yani 8-5 diye tabir edilen alanlara yönelmek istedim. En azında çocuk sesi vs. ile uğraşacağıma evrak işi veya neyse onu yaparım tatili falan çok takmıyorum ki öğretmenken de tatil sadece kağıt üzerinde diye düşünüyorum bilmiyorum yanlış mıyım. Seminer oluyor derse hazırlık oluyor işte WhatsApp mesajları falan falan eve iş götürülüyor ister istemez... Kısacası memurluk daha mantıklı geliyor ve maaş da hemen hemen aynı diye biliyorum robot vs baktım.

Son olarak aktif şekilde notebook tamiri ve bilgisayar tamiri yapmaktayım ve ilgim var. Bunu ön lisans açıktan Bilgisayar Programcılığı okusam atandığımda bir işe yarar mı? Öğretmenlik için sanmam da düz memurluk için olur mu?

Su an rahat bir okul için 80+ devirmek gerek öğrt. de düz memur için de benzer bir şey lazım ki zaten bakan şu an mülakat getireceği konuşuluyor çok uzun oldu affedin saygı bozmadan güzel değerli fikirlerinizi beklemekteyim.