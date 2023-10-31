Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2023 20:09
eş durumu tayini mazeret CSB
merhaba eşim ticaret bakanliğin da muayene memuru rotasyona tabi ben csb sözlesmeli büro personeliyim esimin yanina 1 yılım dolunca tayin isteyebilirmiyim eşim başka bir ilde çalışıyor bende başka bir ilin ilçesinde çalışıyorum

Çok Yazılan Konular

GSB Büro Personeli Neden Çağırılmıyorİstifa süreciHeyet raporunda maaş kesintisi?Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık4B Destek Personelinin 4B Büro Personeline geçişi7433 kadrolu personel hizmet birlestirme tayin hakkihizmet birlestirmeTüm 4B'li Personel 3+1'e Tabi mi?Sözleşmeli tekniker olarak çalışıyorum sözleşmeli büro personeli olarak atanabilir miyim? Sözleşmeli

Sözlük

tedrici 1 nare 1 mite 1 mustafa kemal atatürk 3 insana dert anlatılır mı 1 Bugün olanlar 1 Cengiz Han'ın mezarı 3 asansör 2 düdüklü çaydanlık 2 mukatta harfler 1

Son Haberler

Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldüİsrail, EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacakAFAD Başkanı Memiş, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile görüştüASELSAN'dan yeni sipariş rekoruAnkara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce