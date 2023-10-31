ev sahibiyim kiracım ile problem yaşıyorum

küçük bir şehirde yaşıyorum. 2 tane evim var biri 30 yıllık biri 3-5 yıllık. eski evde kendim yaşıyorum ve yeni diye tabir ettiğim 125 metrekare olan ev de kiraya verdim ek gelir sağlamak adına. evim bir süredir asker arkadaşta kirada. ev kirasını temmuzdan temmuza güncelliyoruz. evin kirası sözleşme biterken temmuzda 1500 tl idi bende yeni kirayı konuşmak için kiracıyı aradım kendisi yüzde 25 den fazla yapmayacağını iletti bunarada kendisi min 30k maaş alıyor. bende yüzde 25 yasal olabilir ama bu ekonomide helal olmadığını ilettim. kendisi de o halde istediğim parayı veremeyeceğini (3-4k arası istiyordum ben) evden 3-4 ay sonra çıkacağını söyledi çıkana kadar da kirayı 2500 e anlaştık şimdi o süre doldu ve kendisi çıkmayacağını ücreti de bu civarda yatırmal istediğini söyledi. yaşadığım şehirde temmuzda 4k olan kiralar şuan 7-8k siz ne önerirsiniz bu iş nasıl çözülür o kadar sıkıntılı bir iş ki. ama devletimize de kızıyorum bazen yüzde 25 ile kiracıyı ev sahibini birbirine verdi. fikirlerinizi merak ediyorum teşekkürler

küçük bir şehirde yaşıyorum. 2 tane evim var biri 30 yıllık biri 3-5 yıllık. eski evde kendim yaşıyorum ve yeni diye tabir ettiğim 125 metrekare olan ev de kiraya verdim ek gelir sağlamak adına. evim bir süredir asker arkadaşta kirada. ev kirasını temmuzdan temmuza güncelliyoruz. evin kirası sözleşme biterken temmuzda 1500 tl idi bende yeni kirayı konuşmak için kiracıyı aradım kendisi yüzde 25 den fazla yapmayacağını iletti bunarada kendisi min 30k maaş alıyor. bende yüzde 25 yasal olabilir ama bu ekonomide helal olmadığını ilettim. kendisi de o halde istediğim parayı veremeyeceğini (3-4k arası istiyordum ben) evden 3-4 ay sonra çıkacağını söyledi çıkana kadar da kirayı 2500 e anlaştık şimdi o süre doldu ve kendisi çıkmayacağını ücreti de bu civarda yatırmal istediğini söyledi. yaşadığım şehirde temmuzda 4k olan kiralar şuan 7-8k siz ne önerirsiniz bu iş nasıl çözülür o kadar sıkıntılı bir iş ki. ama devletimize de kızıyorum bazen yüzde 25 ile kiracıyı ev sahibini birbirine verdi. fikirlerinizi merak ediyorum teşekkürler