Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2023 20:51
Beş Türk Lirası değerindeki madeni paralar tedavüle girdi.

Resmi Gazete?de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına basılan 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar tedavüle girdi.

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