Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ekim 2023 21:09
enflasyon+ zam = %50 olur mu?
beklentilere göre cuma günü aylık enflasyon %4 çıkacak ve 4 aylık toplam 28 e ulaşmış olacak+15 de toplu sözleşme zammı var şimdiden totalde 43 oldu ocakta 50 olur mu?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Ekim 2023 21:14

:)))) olur neden olmasın


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
31 Ekim 2023 21:28

Kasım ve aralık 2+2 gelse toplamda %47 oluyor. %3 refah payı verip 50'ye tamamlarlar.

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