enflasyon+ zam = %50 olur mu?

beklentilere göre cuma günü aylık enflasyon %4 çıkacak ve 4 aylık toplam 28 e ulaşmış olacak+15 de toplu sözleşme zammı var şimdiden totalde 43 oldu ocakta 50 olur mu?

beklentilere göre cuma günü aylık enflasyon %4 çıkacak ve 4 aylık toplam 28 e ulaşmış olacak+15 de toplu sözleşme zammı var şimdiden totalde 43 oldu ocakta 50 olur mu?