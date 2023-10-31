Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ekim 2023 21:09
Enflasyon+ zam = %50 olur mu
beklentilere göre cuma günü aylık enflasyon %4 çıkacak ve 4 aylık toplam 28 e ulaşmış olacak+15 de toplu sözleşme zammı var şimdiden totalde 43 oldu ocakta 50 olur mu?

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