Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Kasım 2023 00:32
Güncel 5510 malul emekli polis maaşı

5510 dan malulen emekli polis memuru şu an ne kadar maaş alıyor emsal olan varsa yazsın arkadaşlar

Yakın zamanda bir emeklilik durumum varda

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