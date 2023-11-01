Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


01 Kasım 2023 00:33
tüsebde çalışan varmı?
tüseb kurumunda tekniker teknisyen maaş durumu ve sosyal haklar hakkında bilgi sahibi olan varmı? kamu işçisi gibi 4 maaş ikramiyesi varmı?

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