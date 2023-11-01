Müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. okul müdürü okulda olmadığı bir tarihte diğer müdür yardımcısı ile okul müdürü okulda olmadığım iddiası ile ilgili hakkımda tutanak tutup işleme koymuşlar. ben okulda olduğumu ve okul müdürününde o tarihte okulda olmadığını belgelerle ve mebbis kayıtları ile ispatladım. bu durumda tutanakta imzası olan müdür ile müdür yardımcısının akıbeti ne olur?

Müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. okul müdürü okulda olmadığı bir tarihte diğer müdür yardımcısı ile okul müdürü okulda olmadığım iddiası ile ilgili hakkımda tutanak tutup işleme koymuşlar. ben okulda olduğumu ve okul müdürününde o tarihte okulda olmadığını belgelerle ve mebbis kayıtları ile ispatladım. bu durumda tutanakta imzası olan müdür ile müdür yardımcısının akıbeti ne olur?