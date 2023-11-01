çok zor durumdayım

arkadaşlar iller arası geçici görev nasıl isteyebilirim bilen yazsın lütfen. %90 engeli raporu olan çocuğum var tayin talebim reddedildi çocuğun eğitimleri çalıştığım yerde olmadığı için ayrı kaldık ve kızım eğitimleri reddedip sürekli ağlıyor şuan yolunu yordamını bilen yazsın

arkadaşlar iller arası geçici görev nasıl isteyebilirim bilen yazsın lütfen. %90 engeli raporu olan çocuğum var tayin talebim reddedildi çocuğun eğitimleri çalıştığım yerde olmadığı için ayrı kaldık ve kızım eğitimleri reddedip sürekli ağlıyor şuan yolunu yordamını bilen yazsın