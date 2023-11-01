Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Kasım 2023 01:45
çok zor durumdayım
arkadaşlar iller arası geçici görev nasıl isteyebilirim bilen yazsın lütfen. %90 engeli raporu olan çocuğum var tayin talebim reddedildi çocuğun eğitimleri çalıştığım yerde olmadığı için ayrı kaldık ve kızım eğitimleri reddedip sürekli ağlıyor şuan yolunu yordamını bilen yazsın

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