Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Kasım 2023 06:39
Polis maaşı

Değerli arkadaşlar maaşimız att ,öğretmen, asker,hemşire ,gardiyan ve daha ismini sayamadığım sınıflardan daha az durumuna düştü küçümsemiyorum ancak biz hademe veri hazırlama tıbbi sekreterler le eşdeğer olduk nereden nereye geldik sayın devlet yetkilileri gurur duysun


Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
01 Kasım 2023 07:33
Orta direk bitti ya fakirain yada zengin

karabatak28
Aday Memur
01 Kasım 2023 07:36
biraz şükür edin dışarıda birsürü işsiz var beğenmiyorsan iş değiştir

karabatak28
Aday Memur
01 Kasım 2023 07:37
birde bu polislik maaş için yapılmaz gönül işi maaş için gireceksen başka meslek seçecektim
Toplam 3 mesaj

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