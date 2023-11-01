Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Kasım 2023 07:00
2008 sonrası ögretmen olmak
Merhana arkadaslar 2008 den sonra ogretmen olanlar 20 yılını doldurduktan sonra maas almadan emekli olup 58 yaşı bekleyebiliyor mu?

Çok Yazılan Konular

Eğitim Kalitesinin Kötülüğünün Tek Sebebi PDR Servisidir (!)cuma günü resmi tatil mi oluyor?Sınıf Öğrt. mi Düz Memurluk mu?İstanbul bahçeşehir nasıl bir yer?'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'20 yıl hizmeti olanlar başöğretmen olacakDoğum izni bilgi yardımmmmmebbis ajanda sorunu Yeni yoksulluk sınırıenflasyon+ zam = %50 olur mu?

Sözlük

müteşabih 1 kamusal nezaket 1 gheorghe hagi 2 Kasım 2 dışarıdan gördüm yeşil türbe içine girdim estağfirullah tövbe 2 alasya 1 white island 1 tedrici 1 Psikolojik Sermaye 1 zorhane 1

Son Haberler

Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginlediBakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedimTesettür mayosu ayrımcılığına 50 bin TL ceza28 yaşındaki genç, miras kavgasında amcası tarafından öldürüldüGazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce