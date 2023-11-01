KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Kasım 2023 07:38
657 Tabi Memurun öğretmen Olarak atanması

S.a bir konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşların görüşüne ihtiyacımız var 657 ye tabi kadrolu çalışırken öğretmen olarak atanınca sözleşmeli mi devam edecez yoksa kurumlar arası yazışmalar ile kadrolu mu öğretmenliğe devam edeceğiz.

İyi günler

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