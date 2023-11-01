KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Kasım 2023 09:34
Mardin Üniversitesi Avukat Alımı

Mardin Artuklu Üniversitesinin 2 yıl kıdem + şahsen başvuru şartlı avukat alımına başvurmayı düşünen var mı acaba. Şahsen başvuru ciddi bir külfet başvurmayı düşünen arkadaşlar puanlarını yazabilirse çok sevinirim

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