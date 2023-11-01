Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Kasım 2023 09:38
MEB ajanda

Giriş teferruatı


ahmet___hoca
Aday Memur
01 Kasım 2023 09:42
Önceden bir kere kod girmek o bilgisiyar için yeterliydi. Şimdi her girişte istiyor ve işimizi yavaşlatıyor. Kendimiz için neyse de, Müdür Bey'den her defasında kod mu isteyeceğim ben. Umarım eski haline döndürürler tekrar.
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