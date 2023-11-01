MEB ajanda

Önceden bir kere kod girmek o bilgisiyar için yeterliydi. Şimdi her girişte istiyor ve işimizi yavaşlatıyor. Kendimiz için neyse de, Müdür Bey'den her defasında kod mu isteyeceğim ben. Umarım eski haline döndürürler tekrar.

Önceden bir kere kod girmek o bilgisiyar için yeterliydi. Şimdi her girişte istiyor ve işimizi yavaşlatıyor. Kendimiz için neyse de, Müdür Bey'den her defasında kod mu isteyeceğim ben. Umarım eski haline döndürürler tekrar.