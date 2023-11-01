Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 10:23
Memurken engelli raporu aldım

Arkadaslar ben yardımcı hızmetler sınıfında destek personelı olarak kadrolu calsıyorum.Sağlık sorunlarım nedenıyle Engelli raporu aldım.Engelli raporunu tayın için gönderdıgımde tekrardan hakem hastaneye sevk edılır mıyım hakem hastane 6 ay sonrasına randevu verıyormus nasıl durumlar oluyo bılgısı olan varmı tayınım cıkar mı?

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