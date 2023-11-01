Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 10:39
Komisyon içi ilçeye atanan personelin havuz tayini hakkı var mı ?

Herkese iyi günler iyi çalışmalar. Komisyon içi personel ihtiyacı ve iş yoğunluğu nedeniyle ilçeye naklen atanan kişinin havuz tayin hakkı var mı? Hizmet gereği atananların yok diye biliyorum ama bu durumda farklı görüşlerin olmasından dolayı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?.

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