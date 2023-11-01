Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


01 Kasım 2023 10:53
özel sektör
merhaba özel sektörde 8 ay çalışan birisi firmanın kapanmasından dolayı ne gibi hak kazanımı olur bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi

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