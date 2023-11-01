KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 10:55
Özel sektör

merhaba özel sektörde 8 ay çalışan birisi firmanın kapanmasından dolayı ne gibi hak kazanımları okur bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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